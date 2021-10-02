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"Рубин" уступил "Нижнему Новгороду" в чемпионате России по футболу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Казанский футбольный клуб "Рубин" со счетом 0:1 потерпел поражение от "Нижнего Новгорода" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 61-й минуте гол в составе гостей провел Николай Калинский, реализовав пенальти.

При этом право на 11-метровый удар получал и "Рубин", но Хвича Кварацхелия на 49-й минуте не смог переиграть голкипера "Нижнего Новгорода" Артура Нигматуллина.

Теперь в активе обеих команд по 14 очков: "Нижний Новгород" занимает седьмое место, "Рубин" - восьмое.

футбол

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