РФС заменил судью матча РПЛ "Ахмат" - "Спартак" Казарцева

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Арбитр Василий Казарцев временно отстранен от работы на матчах Тинькофф Российской премьер-лиги после судейства поединка ЦСКА - "Краснодар", сообщает в воскресенье служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Замена была инициирована Департаментом судейства по итогам встречи ЦСКА и "Краснодара". Решения арбитра в этом матче, вызвавшие общественный резонанс, будут изучены на ближайшем заседании ЭСК. До его проведения было решено не включать Казарцева в состав бригад, обслуживающих матчи", - говорится в сообщении.

В субботу Казарцев был судьей VAR (система видеопомощи арбитрам) в матче ЦСКА - "Краснодар" (0:0).

В воскресенье он должен был работать на матче "Ахмат" - "Спартак", но его заменил Сергей Карасев. Матч состоится в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.