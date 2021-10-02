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ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги

Аналогичный исход зафиксирован и по итогам матча "Арсенал" - "Химки"

ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги
Игроки ЦСКА и "Краснодара" Яка Бийол и Джон Кордоба (слева направо)
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Матч 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московским футбольным клубом ЦСКА и "Краснодаром" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей на поле ЦСКА, - 0:0.

"Краснодар" в этом матче играл под руководством Александра Ермаковича. Главный тренер команды Виктор Гончаренко отбывает двухматчевую дисквалификацию.

Также со счетом 0:0 завершился матч в Туле между местным "Арсеналом" и подмосковными "Химками".

"Краснодар" и ЦСКА к настоящему моменту набрали по 17 очков и занимают в турнирной таблице четвертое и пятое места соответственно. "Арсенал", у которого 9 очков, занимает 12-ю строчку, "Химки" (8 баллов") - на 14-м месте.

футбол РПЛ

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