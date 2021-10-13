Футболисту сборной России Дивееву назначено консервативное лечение

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Защитнику сборной России по футболу Игорю Дивееву диагностировано повреждение мышцы таза, сообщает пресс-служба ЦСКА, цвета которого спортсмен защищает на клубном уровне.

"По данным проведенного обследования у Игоря Дивеева, получившего травму в матче сборной России против Словении, диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза", - говорится в сообщении.

"В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней", - отмечается в тексте сообщения.

По ходу прошедшего 11 октября отборочного матча ЧМ-2022 Словения – Россия Дивеев был заменен из-за травмы. В этой игре он забил один мяч, а сборная России победила со счетом 2:1.