Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

На 28-й минуте встречи, прошедшей в словенском Мариборе, в составе сборной России отличился Игорь Дивеев, на 32-й – Георгий Джикия.

На 40-й минуте словенец Йосип Иличич сократил отставание в счете. Этот гол стал первым, который сборная России пропустила при главном тренере Валерии Карпине.

Во втором тайме мяч снова влетел в ворота сборной России, но на этот раз гол не был засчитан из-за положения "вне игры".

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В итоге сборная России набрала 19 очков и за два тура до финиша соревнования в отборочной группе Н вышла на первое место, дающее прямую путевку на ЧМ. На вторую строчку опустилась Хорватия, сыгравшая в параллельно шедшем матче вничью (2:2) со Словакией. У Хорватии 17 очков. Далее идут Словакия, Словения (по 10), Мальта и Кипр (по 5).

Таким образом, Россия и Хорватия гарантировали себе как минимум место в стыковых матчах в рамках квалификации. При этом им еще предстоит очный матч 14 ноября на поле хорватов.