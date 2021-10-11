Поиск

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках

Россия победила Словению и гарантировала себе минимум участие в стыках
Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

На 28-й минуте встречи, прошедшей в словенском Мариборе, в составе сборной России отличился Игорь Дивеев, на 32-й – Георгий Джикия.

На 40-й минуте словенец Йосип Иличич сократил отставание в счете. Этот гол стал первым, который сборная России пропустила при главном тренере Валерии Карпине.

Во втором тайме мяч снова влетел в ворота сборной России, но на этот раз гол не был засчитан из-за положения "вне игры".

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.

В итоге сборная России набрала 19 очков и за два тура до финиша соревнования в отборочной группе Н вышла на первое место, дающее прямую путевку на ЧМ. На вторую строчку опустилась Хорватия, сыгравшая в параллельно шедшем матче вничью (2:2) со Словакией. У Хорватии 17 очков. Далее идут Словакия, Словения (по 10), Мальта и Кипр (по 5).

Таким образом, Россия и Хорватия гарантировали себе как минимум место в стыковых матчах в рамках квалификации. При этом им еще предстоит очный матч 14 ноября на поле хорватов.

футбол ЧМ-2022

Новости

Германия первой отобралась на ЧМ-2022

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Словения - Россия. Онлайн

Словения - Россия. Онлайн

Сутормин будет капитаном сборной России в матче со Словенией

Россиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца Суата

Россиянин Батыргазиев завоевал титул WBO European, нокаутировав итальянца Суата

Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Сборная Франции по футболу победила Испанию в финале Лиги наций УЕФА

Российская фигуристка Валиева выиграла турнир в Финляндии с двумя рекордами мира

Валттери Боттас выиграл Гран-при Турции "Формулы-1"

Немец Маркус Гисдоль станет новым главным тренером "Локомотива"

Немец Маркус Гисдоль станет новым главным тренером "Локомотива"

Фьюри нокаутом победил Уайлдера, защитив титул чемпиона мира WBC

Фьюри нокаутом победил Уайлдера, защитив титул чемпиона мира WBC
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код