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Боксер Уайлдер отстранен на полгода после поражения от Фьюри

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американский боксер Деонтей Уайлдер отстранен от участия в поединках на шесть месяцев, сообщает The Independent.

Отмечается, что он был отстранен по медицинским показателям после недавно прошедшего боя против британца Тайсона Фьюри.

Бой прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе утром 10 октября по московскому времени и завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри. Этому предшествовали нокдауны, в которых побывали оба соперника.

В 10-м раунде Уайлдер снова оказался на полу, в 11-м раунде после очередного удара продолжать бой уже не смог. Бой был остановлен, в результате Фьюри защитил пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе

Позднее сообщалось, что Уайлдер по ходу поединка сломал руку.

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