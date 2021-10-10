Фьюри нокаутом победил Уайлдера, защитив титул чемпиона мира WBC

Тайсон Фьюри (слева) и Деонтей Уайлдер Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Британский боксер Тайсон Фьюри в матче-реванше победил американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.

Бой прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде нокаутом. Причем Уайлдер побывал в нокдауне уже в третьем раунде, а в четвертом отправил в нокдаун Фьюри. В 10-м раунде Уайлдер снова оказался на полу, в 11-м раунде после очередного удара продолжать бой уже не смог.

Последний раз боксеры встречались в феврале 2020 года, когда Фьюри победил техническим нокаутом и отобрал у Уайлдера чемпионский пояс WBC.

Согласно предматчевому взвешиванию, вес 33-летнего Фьюри составил 125,65 кг, 35-летнего Уайлдера – 107,95 кг.

Теперь на счету Фьюри в его карьере 31 победа и одна ничья. У Уайлдера - 42 победы, 2 поражения и 1 ничья.