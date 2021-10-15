По обвинению в убийстве кенийской легкоатлетки арестован ее муж

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Полиция Кении арестовала мужа кенийской бегуньи Агнес Джебет Тироп, найденной мертвой в своем доме, сообщает Associated Press.

Отмечается, что обвиняемый в убийстве спортсменки ее супруг Ибрагим Ротич был пойман при попытке бегства из страны: во время погони за ним в его машину врезался грузовик. Ротича арестовали вместе с другим мужчиной, с которым он передвигался, при нем был сотовый телефон легкоатлетки.

Тело спортсменки с ножевыми ранениями было обнаружено в среду в ее доме. Главным подозреваемым стал Ротич. Перед тем, как попытаться сбежать, он связался со своими близкими и признался, что "сделал нечто ужасное".

Формально Ротич и Тироп уже не жили вместе в результате разрыва отношений. Предполагается, что в день происшествия они как раз и встретились чтобы примириться – по советам его и ее близких.

25-летняя Тироп специализировалась в беге на длинных дистанциях. Она является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, финишировав третьей в забегах на 10000 м на ЧМ-2017 и 2019. В 2015 году Тироп выиграла золото чемпионата мира по кроссу.

На прошедших этим летом Олимпийских играх в Токио она финишировала четвертой.

В дань памяти о спортсменке Федерация легкой атлетики Кении на две недели приостановила все соревнования под своей эгидой.