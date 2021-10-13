Выигравшую бронзу ЧМ бегунью из Кении нашли мертвой

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Кенийская легкоатлетка Агнес Джебет Тироп найдена мертвой у себя дома, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Кении.

На теле 25-летней спортсменки обнаружены ножевые ранения.

Тироп специализировалась в беге на длинных дистанциях. Она является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, финишировав третьей в забегах на 10000 м на ЧМ-2017 и 2019. В 2015 году Тироп выиграла золото чемпионата мира по кроссу.

На прошедших этим летом Олимпийских играх в Токио она финишировала четвертой.