Организаторы клубного ЧМ по пляжному футболу в Москве допустили его отмену из-за COVID-19

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Имеется риск отмены или переноса чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов, который должен пройти в конце октября в Москве, заявил продюсер турнира Евгений Битенский.

"Мы сейчас находимся в непростых условиях, трудных. Есть определенная специфика при организации спортивных событий. Мы как организаторы мероприятий к этому уже адаптировались. Особое внимание уделяем безопасности - на данном этапе это один из самых важных блоков работ", - сказал Битенский на пресс-конференции, прошедшей в среду в онлайн-формате.

"Ситуация в Москве нестабильная, есть риск отмены или переноса турнира, но такова наша реальность", - заявил он.

"Участники, которые приезжают к нам, обязательно проходят ПЦР-тестирование перед началом турнира. Гости и организаторы допускаются на арену также только с отрицательным ПЦР-тестом или QR-кодом. Поверхности на арене проходят санитарную обработку, при рассадке зрителей соблюдается социальная дистанция, заполняемость арены у нас не более 30% от ее вместимости", - сказал Битенский.

"Также будет проводиться работа со зрителями по тому, чтобы зрители носили маску, пользовались санитайзерами и соблюдали социальную дистанцию", - отметил продюсер.

Клубный ЧМ по пляжному футболу – Мундиалито – должен пройти в Москве с 27 по 30 октября на ЦСКА Арене".

В турнире выступят московские "Локомотив" и "Спартак", португальская "Брага", испанский "Леванте", бразильский "Васко да Гама", парагвайский "Насьональ", японский "Токио Верди" и белорусское "Динамо Минск".

Ситуация с коронавирусом в Москве

По данным оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, за последние сутки в Москве выявили 5 тыс. 847 больных коронавирусом. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 20 октября составляет 1 млн 737 тыс. 784.

За сутки коронавирус привел в Москве к смерти 76 человек. Общее число скончавшихся в российской столтице достигло 30 тыс. 381.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.