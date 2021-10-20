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"Локомотив" и "Спартак" рассчитывают на очный финал клубного ЧМ по пляжному футболу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Московские клубы по пляжному футболу "Локомотив" и "Спартак" надеются встретиться в финале клубного чемпионата мира, Мундиалито, который пройдет в российской столице с 27 по 30 сентября.

"Мы хотим повторить успех нашей сборной на домашнем Мундиалито - выйти двум нашим клубам в финал. Команды настроены – в конце октября поиграть в хороших для пляжного футбола условиях", - сказал президент пляжного футбольного клуба "Локомотив" Виталий Погодин на прошедшей в среду пресс-конференции в режиме онлайн.

Спорт"Спартак" и "Локомотив" сыграют в международном турнире по пляжному футболу в МосквеЧитать подробнее

Аналогичное пожелание высказал и главный тренер пляжного "Спартака" Антон Шкарин.

"Поддерживаю вашу идею и с удовольствием бы встретился в финале с "Локомотивом", тем более мы можем красиво и классно играть друг против друга. А кто победит – покажет время", - сказал Шкарин.

"Также я хочу сказать большое спасибо организаторам: большой праздник пляжного футбола приходит в Москву", - отметил тренер.

В турнире выступят московские "Локомотив" и "Спартак", португальская "Брага", испанский "Леванте", бразильский "Васко да Гама", парагвайский "Насьональ", японский "Токио Верди" и белорусское "Динамо Минск".

С 27 по 29 октября пройдёт групповой этап, а на 30 октября запланированы финал, матч за третье место, а также поединки за пятое и седьмое места.

Турнир, впервые прошедший в Бразилии в 2011 году, состоится в российской столице в третий раз подряд. Впервые соревнование примет "ЦСКА Арена".

пляжный футбол

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