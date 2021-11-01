Карпин объяснил отсутствие в сборной лидера бомбардирской гонки Агаларова

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что невключение в окончательный состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Кипра и Хорватии Гамида Агаларова обусловлено его вызовом в молодежную сборную.

"Был сделан выбор в пользу более опытных игроков ... В бой идут одни старики, почти все были они были в сборной, провели какое-то количество матчей на этом уровне. Константин Тюкавин (нападающий "Динамо" - ИФ) и Гамид Агаларов (форвард "Уфы" - ИФ) будут вызваны в молодежную сборную, они будут под рукой и в любой момент могут оказаться в главной сборной", - сказал Карпин на пресс-конференции.

Он сообщил, что тренерский штаб не рассматривал кандидатуру нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который ранее отказался выступать за сборную, чтобы сконцентрироваться на своем здоровье и спортивной форме.

В понедельник был опубликован состав сборной России на отборочные матчи первенства мира 2022 года.

11 ноября сборная России в Санкт-Петербурге сыграет против Кипра, а 14 ноября - против Хорватии (матч состоится в Сплите).

За два тура до окончания отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная России лидирует в группе H, обеспечив себе как минимум второе место и участие в плей-офф. В активе команды Валерия Карпина 19 очков после 8 матчей. На втором месте, отставая на два балла, располагается сборная Хорватии, с которой нашей команде предстоит сыграть в заключительном матче.