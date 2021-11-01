Назван состав футбольной сборной РФ на матчи против Кипра и Хорватии

Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб национальной сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с итоговым составом на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

В состав вошли:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Будё-Глимт" Норвегия), Илья Лантратов ("Химки").

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Максим Осипенко ("Ростов" Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Илья Самошников ("Рубин" Казань), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор" Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив" Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак" Москва), Данил Глебов ("Ростов" Ростов-на-Дону).

Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив" Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван Сергеев ("Крылья Советов" Самара).

Матч против Кипра россияне проведут у Санкт-Петербурге 11 ноября, против Хорватии - 14 ноября в Сплите.

За два тура до окончания отборочного цикла сборная России лидирует в группе H, обеспечив себе как минимум второе место и участие в плей-офф. В активе команды Валерия Карпина 19 очков после 8 матчей. На втором месте, отставая на два балла, располагается сборная Хорватии, с которой нашей команде предстоит сыграть в заключительном матче.1дк