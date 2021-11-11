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"Спартак" наказан закрытием четырех секторов арены на матче с "Ахматом"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал московский "Спартак" закрыть несколько секторов своего стадиона на ближайшей домашней встрече в рамках чемпионата РПЛ против грозненского "Ахмата", заявил глава ведомства Артур Григорьянц.

"За скандирование зрителей оскорбительных выражений КДК принял решение оштрафовать "Спартак" на 90 тысяч. Также КДК запретил допуск зрителей на секторы Б103, Б104, Б205, и Б206 трибуны Б на один ближайший – это игра 17-го тура с "Ахматом", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".

Наказание вынесено за поведение болельщиков "Спартака" по ходу игры против столичного "Локомотива" (1:1) 7 ноября.

Матч "Спартак" - "Ахмат" пройдет 4 декабря в рамках 17-го тура чемпионата России.

футбол ФК Спартак

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