"Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" и продлил серию без побед в РПЛ до четырех игр

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) сыграл вничью со столичным "Локомотивом" в матче 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Игра, проходившая на стадионе "Спартака", завершилась с результатом 1:1. В составе "Локомотива" отличился (Гирано Керк 23-я минута). За "Спартак" забил Наиль Умяров (64).

"Спартак" сумел отыграться несмотря на численное меньшинство - на 35-й минуте за вторую желтую карточку был удален Руслан Литвинов.

"Спартак" не смог выиграть четвертую игру подряд в РПЛ, ранее клуб дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

В другом матче игрового дня грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл "Нижний Новгород" со счетом 3:1. Победу "Ахмату" принесли голы Мохамеда Конате (40) и Даниила Уткина (90), а также автогол игрока нижегородцев Даниила Пенчикова (72). Единственный гол "Нижнего Новгорода" забил Кирилл Косарев (55).

Для нижегородского клуба это поражение стало четвертым подряд.

"Локомотив" идет четвертым в таблице чемпионата, имея в активе 25 очков. "Спартак" - девятый (19 очков). "Ахмат" идет на строчку ниже, набрав 18 очков. "Нижний Новгород" занимает 13-е место, у команды 14 очков.