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Делегации Австралии, Гвинеи и Саудовской Аравии стали членами федерации самбо

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Делегаты конгресса Международной федерации самбо проголосовали за включение в число членов федерации Австралии, Гвинеи и Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба ФИАС.

Таким образом, число национальных федераций - членов ФИАС составило 97 стран, говорится в сообщении.

Также конгрессмены утвердили своим решением замену национальных федераций в Анголе и Ирландии и предоставили официальный статус кандидатов в состав ФИАС федерациям Республики Конго, Ямайки, Гаити и Новой Зеландии.

В пятницу в Ташкенте стартовал чемпионат мира по самбо-2021, который пройдет до 14 ноября. Соревнования по спортивному самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо среди мужчин состоятся в спортивном комплексе "Узбекистан". Данный турнир станет первым чемпионатом мира, где победители будут определены в семи весовых категориях.

Призовой фонд чемпионата мира составляет $231 тыс., победитель получит $4 тыс., серебряный призер - $3 тыс., а бронзовый - $2 тыс.

Австралия Гвинея и Саудовская Аравия

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