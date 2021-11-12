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Баскетболисты "Зенита" обыграли греческий "Олимпиакос" в Евролиге

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в пятницу на своей арене нанес поражение греческому "Олимпиакосу" в девятом раунде регулярного чемпионата Евролиги.

Результат встречи - 84:78 (25:22, 24:21, 9:14, 26:21).

Российский клуб одержал третью победу подряд и идет на седьмой строчке в турнирной таблице. Кроме этого, московский ЦСКА занимает восьмое место (5 побед, 4 поражения), казанский УНИКС находится на 11-й позиции (4-5). Лидирует итальянский "Милан" (7-1).

Баскетбол Олимпиакос Зенит Евролига

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