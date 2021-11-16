Поиск

Рублев победил Циципаса в первом туре Итогового турнира ATP

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев стартовал с победы над представителем Греции Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча в Турине завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина, продолжительность составила 1 час 32 минуты.

В рейтинге ATP Рублев занимает пятое место, Циципас располагается строчкой выше.

В следующем туре в своей группе Рублев в среду сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который ранее одолел норвежца Каспера Рууд (№8 рейтинга). В свою очередь, Рууд встретится с Циципасом.

Во вторник свой второй матч на турнире в рамках другой группы проведет вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, его соперником будет немец Александр Зверев (3). В воскресенье Медведев победил поляка Хуберта Гуркача (9), Зверев – итальянца Маттео Берреттини (7).

теннис Андрей Рублев

Новости по теме

Новости

Италия не смогла пробиться на ЧМ с первого места в группе

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Карпин допустил, что покинет сборную до стыковых матчей

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Сборная России по хоккею победила Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла

Назван состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Хорватия - Россия. Онлайн

Хорватия - Россия. Онлайн

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код