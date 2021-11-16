Рублев победил Циципаса в первом туре Итогового турнира ATP

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев стартовал с победы над представителем Греции Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча в Турине завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянина, продолжительность составила 1 час 32 минуты.

В рейтинге ATP Рублев занимает пятое место, Циципас располагается строчкой выше.

В следующем туре в своей группе Рублев в среду сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который ранее одолел норвежца Каспера Рууд (№8 рейтинга). В свою очередь, Рууд встретится с Циципасом.

Во вторник свой второй матч на турнире в рамках другой группы проведет вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, его соперником будет немец Александр Зверев (3). В воскресенье Медведев победил поляка Хуберта Гуркача (9), Зверев – итальянца Маттео Берреттини (7).