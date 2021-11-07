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Медведев проиграл Джоковичу в финале теннисного турнира Masters в Париже

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:4, 3:6, 3:6 уступил сербу Новаку Джоковичу в финале турнира серии Masters ATP, который завершился в Париже.

Медведев и Джокович - лидеры мужского тенниса, россиянин занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), серб - первый в рейтинге.

Джокович выиграл 86-й титул на турнирах, проходящих под эгидой ATP.

Предыдущим победителем турнира являлся Медведев.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнований в Париже составляет 2 млн 603 тыс. 700 евро.

теннис Masters Даниил Медведев

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