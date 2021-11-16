Молодежная сборная России победила Испанию в отборе на ЧЕ по футболу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России со счетом 1:0 нанесли поражение сверстникам из команды Испании в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023 среди игроков не старше 21 года.

На 60-й минуте встречи, прошедшей в Химках, в составе россиян гол провел Константин Тюкавин.

Обе команды набрали по 15 очков: испанская команда занимает в группе С первое место, россияне, уступая по дополнительным показателям, - второе. У команд по пять побед и по одному поражению (по разу выиграли друг у друга).

Молодежный ЧЕ-2023 пройдет с 9 июня по 2 июля в городах Румынии и Грузии.