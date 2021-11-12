Молодежная сборная России по футболу разгромила Словакию в матче отбора на ЧЕ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по футболу нанесла крупное поражение Словакии в пятом матче отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года среди игроков не старше 21 года.

Встреча, состоявшаяся в пятницу на подмосковном стадионе "Арена Химки", завершилась со счетом 3:0. Голы забили Даниил Хлусевич (34 мин), Гамид Агаларов (45) и Тимур Сулейманов (82).

В своей группе подопечные Михаила Галактионова занимают второе место с 12 очками. Лидируют испанцы, у которых тоже 12 баллов, но игра в запасе.

Россияне одержали четвертую победу подряд, ранее были обыграны команды Литвы (3:0), Северной Ирландии (1:0) и Мальты (6:0). На старте квалификации 3 сентября российские футболисты уступили испанцам (1:4).

Следующий матч Россия проведет 16 ноября в Химках против Испании.

Молодежный ЧЕ-2023 пройдет с 9 июня по 2 июля в городах Румынии и Грузии.