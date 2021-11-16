Выигрыш "Ак Барса" над "Спартаком" принес Квартальнову 500-ю тренерскую победу в КХЛ

Это рекордное достижение в Континентальной хоккейной лиге

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" во вторник потерпели поражение от соперников из казанского "Ак Барса" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась поражением хозяев - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Единственную за весь матч шайбу на 15-й минуте забил нападающий "Ак Барса" Никита Дыняк.

Для главного тренера казанской команды Дмитрия Квартальнова эта победа стала 500-й за его карьеру в КХЛ, и по этому показателю он является лидером среди наставников.

"Спартак" проигрывает третий раз подряд занимает восьмое место среди клубов Западной конференции КХЛ, имея на своем счету 30 очков. "Ак Барс" идет четверым на Востоке - 38 очков.

В параллельном матче игрового дня "ХК Сочи" на своем льду нанес поражение казахстанскому "Барысу" - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

Ранее во вторник в Нижнем Новгороде местное "Торпедо" уступило уфимскому "Салавату Юлаеву" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).