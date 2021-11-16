Поиск

Выигрыш "Ак Барса" над "Спартаком" принес Квартальнову 500-ю тренерскую победу в КХЛ

Это рекордное достижение в Континентальной хоккейной лиге

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" во вторник потерпели поражение от соперников из казанского "Ак Барса" в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась поражением хозяев - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

Единственную за весь матч шайбу на 15-й минуте забил нападающий "Ак Барса" Никита Дыняк.

Для главного тренера казанской команды Дмитрия Квартальнова эта победа стала 500-й за его карьеру в КХЛ, и по этому показателю он является лидером среди наставников.

"Спартак" проигрывает третий раз подряд занимает восьмое место среди клубов Западной конференции КХЛ, имея на своем счету 30 очков. "Ак Барс" идет четверым на Востоке - 38 очков.

В параллельном матче игрового дня "ХК Сочи" на своем льду нанес поражение казахстанскому "Барысу" - 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).

Ранее во вторник в Нижнем Новгороде местное "Торпедо" уступило уфимскому "Салавату Юлаеву" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Италия не смогла пробиться на ЧМ с первого места в группе

Овечкин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Карпин допустил, что покинет сборную до стыковых матчей

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Сборная России по хоккею победила Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла

Назван состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Хорватия - Россия. Онлайн

Хорватия - Россия. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код