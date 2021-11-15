Лидер чемпионата КХЛ потерпел третье поражение подряд

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" домашнем в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, победитель которой определился в овертайме, - 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу "Трактора".

Команды являются лидерами как Восточной конференции, так и общей таблицы чемпионата. У "Металлурга" 47 очков в 28 матчах, у "Трактора" 46 баллов в 30 встречах.

Для "Металлурга" поражение стало третьим подряд.

Чемпионат КХЛ возобновился в понедельник. Пауза была связана с тем, что игроки были задействованы в своих сборных в розыгрыше Кубка Карьяла, финского этапа Еврохоккейтура.