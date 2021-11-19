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Президент "Урала" заявил о готовности арендовать Дзюбу

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент ФК "Урал" (Екатеринбург) Григорий Иванов заявил о том, что клуб готов взять в аренду нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу в ближайшее трансферное окно.

"Мы готовы взять Дзюбу в аренду зимой. Артем - хороший футболист, он бы нам помог. Мы можем ему дать шанс попасть на Чемпионат мира в Катаре. Здесь все зависит еще от главного тренера и хочет ли Артем", - приводит слова Иванова "РБ Спорт".

В 14 матчах за "Зенит" в нынешнем сезоне Дзюба забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи. В основном составе команды появляется нечасто.

футбол Артем Дзюба

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