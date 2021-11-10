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Карпин заявил, что поставил точку в вопросе с Дзюбой в сборной

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что для себя закрыл тему, связанную с возможным приглашением в дальнейшем в национальную команду страны нападающего Артема Дзюбы.

"Я поставил точку. А вы как хотите. Хотите – спрашивайте, хотите – не спрашивайте. Ваша проблема", - сказал Карпин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, посвященной предстоящему матчу сборной России против Кипра в рамках отбора на ЧМ-2022.

Карпин, сменивший на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова после прошедшего этим летом чемпионата Европы, внес Дзюбу в расширенный список на октябрьские матчи. Однако форвард "Зенита" отказался от вызова, сославший на отсутствие необходимых кондиций. С тех пор Дзюбу в сборную уже не вызывали.

На счету форварда 30 голов за национальную команду, с этими показателями он делит лидерство с завершившим игровую карьеру Александром Кержаковым в споре лучших бомбардиров сборной за всю ее историю.

футбол Валерий Карпин Артем Дзюба

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