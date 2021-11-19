Черевченко вернулся на пост наставника "Химок" через три недели после отставки

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Химки" объявил о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера команды

"После небольшого перерыва Игорь Черевченко возвращается на пост главного тренера футбольного клуба "Химки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что вместе со специалистом к работе командой приступили Игорь Семшов и Валерий Климов, в пятницу тренерский штаб провел первую тренировку в преддверии матча с ЦСКА.

25 октября "Химки" сообщали об отставке Черевченко; вместе с ним команду покинули и Семшов с Климовым. Увольнение состоялось после разгромного поражения от "Динамо" в 12-м туре. Тогда команда занимала 14-е место в турнирной таблице, а после ухода Черевченко, набрав в двух матчах 1 очко, опустилась еще ниже - на 15-е место.

До "Химок" Черевченко тренировал московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал". Будучи главным тренером "Локомотива", Черевченко привел клуб к победе в Кубке России в 2015 году.