Поиск

Черевченко покинул пост главного тренера "Химок"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Химки" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко.

"На днях я принял непростое решение покинуть "Химки". Благодарю руководство клуба, административный персонал за совместную работу и преданных болельщиков, которые были с командой даже на самом далеком выезде", - сказал Черевченко, чьи слова приводит пресс-служба "Химок".

Отмечается, что клуб также покидают Игорь Семшов и Валерий Климов, входившие в тренерский штаб.

Черевченко возглавил "Химки" 25 сентября 2020 года. До этого он возглавлял московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал". Будучи главным тренером "Локомотива", Черевченко привел клуб к победе в Кубке России в 2015 году.

"Химки", потерпевшие 22 октября поражение от "Динамо" со счетом 4:1, занимают 14-е место в таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.

Химки Игорь Черевченко

Новости

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"

Ферстаппен выиграл гран-при США "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл гран-при США "Формулы-1"

"Витязь" обыграл "Динамо" в матче КХЛ

"Витязь" обыграл "Динамо" в матче КХЛ

"Зенит" разгромил "Спартак" в 12-м туре РПЛ

"Зенит" разгромил "Спартак" в 12-м туре РПЛ

Аслан Карацев выиграл теннисный Кубок Кремля

Аслан Карацев выиграл теннисный Кубок Кремля

Федор Емельяненко победил Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве

Федор Емельяненко победил Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве

Голы Овечкина и Кузнецова не помогли "Вашингтону" избежать поражения от "Калгари"

Голы Овечкина и Кузнецова не помогли "Вашингтону" избежать поражения от "Калгари"
Умершие знаменитости

Скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин

Скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин

Карацев вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Хачановым

Карацев вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Хачановым

Хачанов вышел в полуфинал Кубка Кремля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код