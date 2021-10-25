Черевченко покинул пост главного тренера "Химок"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Химки" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко.

"На днях я принял непростое решение покинуть "Химки". Благодарю руководство клуба, административный персонал за совместную работу и преданных болельщиков, которые были с командой даже на самом далеком выезде", - сказал Черевченко, чьи слова приводит пресс-служба "Химок".

Отмечается, что клуб также покидают Игорь Семшов и Валерий Климов, входившие в тренерский штаб.

Черевченко возглавил "Химки" 25 сентября 2020 года. До этого он возглавлял московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал". Будучи главным тренером "Локомотива", Черевченко привел клуб к победе в Кубке России в 2015 году.

"Химки", потерпевшие 22 октября поражение от "Динамо" со счетом 4:1, занимают 14-е место в таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.