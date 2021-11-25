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Футболист "Спартака" Соболев получил европейскую награду за поведение и храбрость

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Нападающему московского "Спартака" Александру Соболеву вручена награда от Европейского комитета Fair Play "За образцовое поведение и храбрость", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Футболиста отметили за оказание первой медицинской помощи игроку грозненского "Ахмата" Зорану Нижичу, который потерял сознание в матче в августе 2020 года.

Матч состоялся в рамках второго тура чемпионата России и закончился со счетом 2:0.

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