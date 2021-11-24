"Спартак" вновь победил "Наполи" в Лиге Европы и возглавил группу

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 нанесли поражение итальянскому "Наполи" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

а 42-й секунде игры за нарушение на полузащитнике "Спартака" Квинси Промесе в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Александр Соболев (3 мин). На 28-й минуте Соболев удвоил преимущество, забив головой после подачи Виктора Мозеса.

На 52-й минуте арбитры на VAR (системе видеопомощи рефери) из-за офсайда отменили гол в ворота "Спартака".

На 64-й минуте хавбек "Наполи" Элиф Элмас отыграл один мяч.

Таким образом, "Спартак" в группе С набрал семь очков и в турнирной таблице с последнего места поднялся на первое. Столько же баллов и у "Наполи", но неаполитанцы уступают по дополнительным показателям: в первом круге "Спартак" выиграл у "Наполи" в гостях со счетом 3:2.

Польская "Легия" с шестью очками находится на третьей позиции, замыкает квартет английский "Лестер" (5). Обе команды встретятся в четверг в Лестере.

9 декабря "Спартак" на выезде сыграет заключительный матч группового этапа - против "Легии".

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