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Шестнадцатилетний хоккеист московского "Динамо" умер в реанимации

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" сообщило о смерти 16-летнего игрока молодежного клуба Валентина Родионова, который получил травму во время матча открытого первенства Москвы против ЦСКА 21 ноября.

Родионов умер 27 ноября в реанимации.

Неделей ранее во время матча защитник "бело-голубых" после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Ему оказали первую помощь и доставили в Морозовскую детскую клинику. Спортсмена экстренно прооперировали, затем ввели в медикаментозную кому.

Хоккейный клуб "Динамо" выразил соболезнования родным и близким Родионова.

Валентин Родионов

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