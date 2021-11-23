Потерявший во время игры сознание хоккеист молодежного "Динамо" введен в кому

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Игрок молодежной команды московского хоккейного клуба "Динамо" Валентин Родионов, потерявший сознание по ходу игры, прооперирован и находится в медикаментозной коме, сообщает пресс-служба столичного ХК.

"21 ноября, во время матча Открытого первенства Москвы между командами "Динамо" и ЦСКА 2005 года рождения, защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован", - говорится в сообщении.

"На сегодняшний день игрок находится в медикаментозной коме", - отмечается в сообщении.

Клуб подчеркивает, что со своей стороны оказывает 16-летнему Родионову полную поддержку.

"Здоровьем юного динамовца занимаются лучшие врачи города Москвы", - говорится в сообщении.

В "Динамо" также обращают внимание, что "никакие сборы средств в поддержку не ведутся".

"Клуб полностью берет на себя все финансовые расходы по медикаментозному обеспечению", - говорится в тексте заявления.