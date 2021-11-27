Поиск

Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Сочи

Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Сочи
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Фигуристы из России Анастасия Мишина и Александр Галлямов на этапе серии Гран-при в Сочи выиграли соревнования спортивных пар.

Россияне в субботу за произвольную программу получили 153,34 балла. Накануне они стали вторыми после короткой программы, заработав 73,64 балла. В итоге Мишина и Галлямов набрали 226,98 балла.

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выигравшие в пятницу короткую программу (73,91), завоевали "серебро" (212,59 в сумме).

Другая российская пара - Ясмина Кадырова и Иван Бальченко - замкнули тройку лидеров (193,58).

Мишина и Галлямов - действующие чемпионы мира, ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Анастасия Мишина Александр Галлямов

Новости по теме

Новости

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Ийво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по лыжам

Карпин не исключил консультаций с Черчесовым перед матчем с Польшей

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за звание чемпиона мира

Польша стала соперником сборной России по футболу в стыках за путевку на ЧМ

Польша стала соперником сборной России по футболу в стыках за путевку на ЧМ

Поветкин намерен остаться в боксе

Поветкин намерен остаться в боксе

Российский лыжник Терентьев опередил Клебо и выиграл спринт на этапе Кубка мира

"Локомотив" уступил "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

"Локомотив" уступил "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Австралия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте ОИ в Пекине

Австралия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте ОИ в Пекине

"Спартак" вновь победил "Наполи" в Лиге Европы и возглавил группу

"Спартак" вновь победил "Наполи" в Лиге Европы и возглавил группу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код