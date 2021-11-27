Мишина и Галлямов победили в парном катании на Гран-при в Сочи

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Фигуристы из России Анастасия Мишина и Александр Галлямов на этапе серии Гран-при в Сочи выиграли соревнования спортивных пар.

Россияне в субботу за произвольную программу получили 153,34 балла. Накануне они стали вторыми после короткой программы, заработав 73,64 балла. В итоге Мишина и Галлямов набрали 226,98 балла.

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выигравшие в пятницу короткую программу (73,91), завоевали "серебро" (212,59 в сумме).

Другая российская пара - Ясмина Кадырова и Иван Бальченко - замкнули тройку лидеров (193,58).

Мишина и Галлямов - действующие чемпионы мира, ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука.