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Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Фигуристы сборной России Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями в танцах на льду на шестом этапе серии Гран-при в Сочи.

За свой произвольный танец ученики Александра Жулина получили 124,91 балла. Накануне они лидировали после ритм-танца с 86,81 баллами. В сумме Синицина и Кацалапов набрали 211,72 балла.

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри завоевали "серебро" (203,71). Бронзовыми призерами стали канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николая Соренсена (191,40).

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин - 6-е (180,93), Елизавета Худайбердиева и Егор Базин - 8-е (177,51).

Российский этап Гран-при по фигурному катанию проходит в Сочи на льду олимпийской арены "Айсберг" с 26 по 28 ноября и станет заключительным в серии турниров Гран-при. Он будет определяющим для формирования окончательного состава финалистов ISU Гран-при. Сильнейшие фигуристы России и мира ведут борьбу за право попадания на XXIV зимние Олимпийские игры.

фигурное катание Гран-при в Сочи Виктория Синицина Никита Кацалапов

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