Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду "Золотой мяч", вручаемую лучшему футболисту мира по версии France Football.

Церемония вручения приза прошла в понедельник в Париже.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D"OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

Таким образом, Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча", это достижение не имеет аналогов за всю историю награды. Второе место по этому показателю занимает португалец Криштиану Роналду, "Золотой мяч" он получал пять раз.

Между тем, Роналду не попал в пятерку финалистов, претендовавших в этом году на получение награды. По итогам голосования он занял шестое место. При этом лидер сборной Португалии, в нынешнем году вернувшийся в "Манчестер Юнайтед", на церемонию даже не приехал.

В тройке лучших оказались полузащитник сборной Италии и "Челси" Жоржиньо, а также форвард сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. Вскоре было объявлено, что Жоржиньо занял третье место, а через некоторое время стало известно: Месси вновь лучший. Ни Жоржиньо, ни Левандовски ранее "Золотой мяч" не выигрывали.

Впрочем, Левандовски все же выходил на сцену за наградой: его признали лучшим нападающим года.

34-летний Месси в августе покинул испанскую "Барселону", в составе которой к тому моменту провел всю карьеру на взрослом уровне. После этого он подписал контракт с ПСЖ.

В составе сборной Аргентины футболист прошедшим летом стал обладателем Кубка Америки – это его первый трофей в составе национальной команды.

Впервые "Золотой мяч" был вручен в 1956 году. Обладателем награды тогда стал англичанин Стэнли Мэтьюз.

В 2020 году награда впервые не вручалась, причиной тому стала пандемия коронавируса. Годом ранее ее получил Месси, а в 2018 году – хорват Лука Модрич.

В 1963 году приз был вручен советскому вратарю Льву Яшину. Он остается единственным голкипером, признанным лучшим футболистом мира. Помимо Яшина, из представителей советского футбола приз получили Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

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