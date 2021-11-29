Джанлуиджи Доннарумма получил награду France Football имени Льва Яшина

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером года по версии журнала France Football.

На церемонии в Париже, где в понедельник награждают лауреатов уходящего года, он получил награду имени Льва Яшина.

В нынешнем году 22-летний Доннарумма стал чемпионом Европы. Он внес существенный вклад в триумф сборной Италии, которая благодаря ему выиграла серии пенальти в полуфинале против Испании и в финале против Англии. Доннарумма был признан лучшим вратарем турнира.

По окончании Евро-2020 Доннарумма стал игроком ПСЖ, перейдя из итальянского "Милана".

France Football с 1956 года вручает "Золотой мяч" лучшему игроку планеты. В 1963 году им признан Лев Яшин - единственный вратарь за всю историю награды.

Награда имени Льва Яшина - одна из номинаций France Football. Позднее в понедельник будет названо имя обладателя самого главного индивидуального трофея - "Золотого мяча", который будет вручен лучшему игроку по итогам года.