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Американский победитель ЧМ-1983 по легкой атлетике погиб в перестрелке

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Американский спринтер Эммит Кинг, выигравший золото ЧМ-1983 по легкой атлетике, скончался от огнестрельных ранений, сообщает NBC.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье в городе Бессемер (штат Алабама, США). 62-летний Кинг повздорил с 60-летним мужчиной Уилли Уэллсом. По ходу конфликта оба его участника достали пистолеты и начали стрельбу. В результате Уэллс скончался на месте, а Кинг умер, находясь в больнице.

Эммит Кинг является чемпионом мира-1983 года в Хельсинки, выиграв в составе сборной США эстафету 4х100 м. На том же ЧМ он завоевал бронзу в беге на 100 м.

легкая атлетика

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