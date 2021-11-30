Руководитель польского футбола заступился за Месси после критики за "Золотой мяч"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек выразил недоумение масштабами критики, которая вылилась в адрес аргентинца Лионеля Месси после того, как тот вновь стал обладателем "Золотого мяча".

"Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему помои льются на Лионеля Месси. Не он сам выбрал себя. Формула просто исчерпана и ее нужно менять, это проблема для людей из France Football", - написал Бонек в твиттере.

Церемония вручения "Золотого мяча", награды, присуждаемой лучшему футболисту года в мире по версии France Football, прошла в понедельник в Париже. Награду получил Месси, ставший, таким образом, семикратным ее обладателем.

Ближайшим преследователем Месси по числу голосов оказался нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. По мнению ряда футбольных экспертов, считающих поляка более достойным в уходящем году "Золотого мяча", чем Месси, премия себя дискредитировала.

Среди тех, кто выразил несогласие с итогами голосования, оказался обладатель "Золотого мяча"-1990 немец Лотар Маттеус.

"Честно говоря, после такого я больше не понимаю мир. При всем уважении к Лионелю Месси и всем другим великим номинированным игрокам, никто не заслуживает этого, как Левандовски. France Football не присуждал приз в прошлом год. Если взять все титулы, которые Роберт выиграл в "Баварии" за два года, ему нет равных", - приводится слова Маттеуса в немецкой версии сайта Sky Sports.

Маттеус напомнил, что Левандовски стал лучшим бомбардиром в каждом соревновании, тогда как Месси, несмотря на выигранный им Кубок Америки, был бледен.

За последние два года Месси выиграл Кубок Испании (еще в составе "Барселоны") и Кубок Америки. Оба титула датированы 2021 годом. Что касается Левандовски, он в последние два года по два раза выиграл чемпионат Германии и Суперкубок Германии, по разу Кубок Германии, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Также по итогам сезона-2020/21 поляк стал обладателем "Золотой бутсы", вручаемой лучшему бомбардиру национального чемпионата в Европе. На его счету 41 гол.