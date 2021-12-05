"Динамо" победило оставшуюся вдевятером "Уфу" в матче РПЛ

«Крылья Советов» взяли верх над «Рубином»

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 2:0 нанесли поражение "Уфе" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 29-й минуте в составе "Динамо" гол провел Денис Макаров, на 86-й – Арсен Захарян.

На протяжении большей части игры "Уфа" играла вдевятером: на шестой минуте прямую красную карточку получил Вячеслав Кротов, на 36-й – Эгаш Касинтура.

"Динамо" набрало 35 очков, занимает второе место и на два балла отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург). "Уфа" - на 15-м месте, 16 очков.

В параллельно шедшем матче "Нижний Новгород" на своем поле взял верх над казанским "Рубином". Дубль в составе победителей оформил Николай Калинский, он нанес точные удары на второй (с пенальти) и 41-й минутах. В составе "Рубина" на 28-й минуте отличился Андерс Дрейер.

"Нижний Новгород" сейчас занимает 13-е место, набрав 18 очков. "Рубин" - на 10-й строчке, 22 балла.