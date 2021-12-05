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"Арсенал" выиграл у "Химок" в чемпионате России по футболу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" со счетом 2:1 нанесли поражение подмосковным "Химкам" в гостевом матче 17-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 36-й минуте футболист "Химок" Резиуан Мирзов реализовал пенальти.

На 61-й минуте Зурико Давиташвили сравнял счет, на 87-й Эванс Кангва провел победный для тульской команды гол.

"Арсенал" одержал пятую победу в рамках чемпионата. Набрав 19 очков, команда занимает 11-е место в турнирной таблице. "Химки", потерпевшие седьмое поражение, замыкают таблицу. В их активе 14 баллов.

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