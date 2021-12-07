Китай заявил, что дипломатов и чиновников США на ОИ в Пекин никто не приглашал

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Как "амбициозный" акт и "политическую манипуляцию" расценило посольство КНР в США решение Вашингтона о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, отметив, что американских чиновников никто на Игры не приглашал.

"Американским политикам вообще не направлялось никакого приглашения, так что этот "дипломатический бойкот" возник из ниоткуда", - сказал представитель посольства Лю Пэнъюй.

"Такой претенциозный акт является лишь политической манипуляцией и серьезным искажением духа Олимпийской хартии. На самом деле, никому не будет дела до того, приедут эти люди или нет, это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году", - добавил Лю Пэнъюй.

В понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация не будет отправлять дипломатов и других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Данное решение она объяснила тем, что это Китай, по мнению США, нарушает права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. При этом американские спортсмены смогут участвовать в Играх.

США, а также Великобритания и Австралия и раньше говорили, что допускают возможность дипломатического бойкота пекинской олимпиады в ответ на действия китайских властей в отношении уйгуров, но официально о своем решении пока объявил только Вашингтон.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.