Поиск

Китай заявил, что дипломатов и чиновников США на ОИ в Пекин никто не приглашал

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Как "амбициозный" акт и "политическую манипуляцию" расценило посольство КНР в США решение Вашингтона о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, отметив, что американских чиновников никто на Игры не приглашал.

"Американским политикам вообще не направлялось никакого приглашения, так что этот "дипломатический бойкот" возник из ниоткуда", - сказал представитель посольства Лю Пэнъюй.

"Такой претенциозный акт является лишь политической манипуляцией и серьезным искажением духа Олимпийской хартии. На самом деле, никому не будет дела до того, приедут эти люди или нет, это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году", - добавил Лю Пэнъюй.

В понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация не будет отправлять дипломатов и других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Данное решение она объяснила тем, что это Китай, по мнению США, нарушает права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. При этом американские спортсмены смогут участвовать в Играх.

США, а также Великобритания и Австралия и раньше говорили, что допускают возможность дипломатического бойкота пекинской олимпиады в ответ на действия китайских властей в отношении уйгуров, но официально о своем решении пока объявил только Вашингтон.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Китай США Олимпиада-2022

Новости по теме

Новости

ЦСКА обыграл "Динамо" в матче КХЛ

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

"Спартак" обыграл "Металлург" в матче КХЛ

Бойца MMA Чоршанбиева выдворят из РФ за нарушение режима пребывания

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Хэмилтон выиграл гран-при Саудовской Аравии и догнал Ферстаппена

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

Непомнящий уступил Карлсену в восьмой партии матча за звание чемпиона мира

Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам

Сборная России по лыжам финишировала второй в мужской эстафете на этапе КМ

Сборная России по лыжам финишировала второй в мужской эстафете на этапе КМ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код