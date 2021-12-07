Карякин назвал необъяснимыми зевки Непомнящего в матче против Карлсена

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин предполагает, что ошибки его соотечественника Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена связаны с нервами.

"Защищающийся стороной был Карлсен и Непомнящий хорошо вёл партию. Потом произошел зевок, который просто невозможно объяснить. Не знаю причин, но они не шахматные. Ян даже в блице себе такое не позволяет", - сказал Карякин "Чемпионату", прокомментировав поражение Непомнящего в очередной партии матча.

"Я очень удивлен и расстроен. Считаю, что это вопрос психологии нервов. Тот Непомнящий, которого мы знаем, который выигрывал все турниры за последние два года и замечательно играл – сегодня зевает в каждой партии против Карлсена. Абсолютно необъяснимые вещи", - отметил Карякин.

Во вторник Непомнящий проиграл Карлсену в рамках девятой партии. Это третье поражение россиянина по ходу матча, остальные партии завершились вничью.

Карлсен является действующим обладателем титула, который он неоднократно защищал, включая в матче против Карякина (в 2016 году).