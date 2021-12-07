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Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд в матче за звание чемпиона мира

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий во вторник уступил норвежцу Магнусу Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону в Дубае.

Россиянин играл белыми фигурами.

Счет в матче теперь 6:3 в пользу норвежца. Ранее он победил россиянина в шестой и восьмой партиях, остальные завершились вничью.

Следующая партия пройдет в среду.

Карлсен является действующим обладателем титула. Непомнящий получил возможность побороться за звание чемпиона мира благодаря выигранному им турниру претендентов.

В рамках матча запланировано проведение 14 партий, однако он может завершиться досрочно, если один из участников наберет 7,5 балла. В случае ничейного счета по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк. Каждая из партий начинается в 15:30 мск.

Призовой фонд матча составляет 2 млн евро. Победитель получит 60% от фонда, в случае проведения тай-брейка - 55%.

шахматы Магнус Карлсен Ян Непомнящий

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