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Карпин шокирован смертью Гамулы

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил соболезнование родным и близким экс-наставника "Ростова" Игоря Гамулы, скончавшегося в среду в возрасте 61 лет.

"Ну как так то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть!!! Василич нам тебя будет очень не хватать…Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память", - написал Карпин в инстаграме.

Помимо "Ростова", который до сборной России возглавлял и Карпин, Гамула также работал в украинских "Таврии" (Херсон) и "Закарпатье", новороссийском "Черноморце", латвийской "Даугаве". Будучи игроком, защищал цвета "Ростсельмаша" (ныне – "Ростов"), "Зари", ростовского СКА и ряда других клубов.

футбол Валерий Карпин Игорь Гамула

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