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Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни, сообщает пресс-служба ФК в среду.

"Сегодня ушел из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула. Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба", - говорится в сообщении.

Клуб также выразил соболезнования родным и близким специалиста.

В качестве главного тренера Гамула также работал в украинских "Таврии" (Херсон) и "Закарпатье", новороссийском "Черноморце", латвийской "Даугаве". Будучи игроком, защищал цвета "Ростсельмаша" (ныне – "Ростов"), "Зари", ростовского СКА и ряда других клубов.

Кроме того, Гамула практиковал себя в качестве телеведущего: он вел программу "Один на один" на одном из украинских телеканалов, в рамках которой общался с приглашенным гостем.

Его отличительной чертой на тренерской скамье, а также во время выступлений на пресс-конференциях, был экспрессивный нрав, тогда как работая телеведущим вел себя гораздо спокойнее.

Хроника 05 января 2019 года – 08 декабря 2021 годаУмершие знаменитости
футбол Игорь Гамула

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