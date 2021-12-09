"Барселона" впервые с сезона-2003/04 не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

В последнему туре группового этапа "Барса" крупно проиграла "Баварии"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 0:3 потерпели поражение от немецкой "Баварии" в гостевом матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ворота "Барселоны" в этот игровой вечер поразили Томас Мюллер (34-я минута), Лерой Зане (43) и Джамал Мусиала (62).

В другом матче группы Е португальская "Бенфика" дома выиграла у киевского "Динамо" - 2:0. На шестой минуте гол в ворота "Динамо" провел бывший футболист этой команды Роман Яремчук, на 22-й – Мораес Жилберто.

В итоге, "Бавария" выиграла все шесть матчей, набрала 18 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. Со второго места в весеннюю стадию турнира пробилась "Бенфика" - 8 очков. "Барселона" набрала 7 очков и продолжит еврокубковый путь в Лиге Европы, "Динамо" (1 балл) выбыло из еврокубков.

Таким образом, впервые с сезона-2003/04 "Барселоны" нет среди участников плей-офф ЛЧ. В том сезоне команда вообще не принимала участия в главном клубном турнире Европы. С того момент "Барселона" четыре раза выиграла Лигу чемпионов, по три – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Одним из творцов тех успехов был полузащитник Хави, с недавних пор занимающий пост главного тренера "Барселоны".

Результаты матчей игрового вечера