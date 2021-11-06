Хави возглавил "Барселону"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Барселона" в субботу объявил о назначении Хави (Хавьера Эрнандеса Креуса) главным тренером команды.

Соглашение с 41-летним экс-полузащитником "Барселоны" и сборной Испании рассчитано до 2024 года, сообщается на сайте "сине-гранатовых".

Хави - воспитанник академии "Барселоны". За основной состав каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год, перейдя затем в катарский "Аль-Садд". В 2019 году Хави стал главным тренером команды из Дохи и выиграл с ней чемпионат Катара.

Сообщается, что Хави приедет в Барселону в выходные, а в понедельник, 8 ноября, он будет публично представлен на стадионе "Камп Ноу", после чего даст пресс-конференцию.

Хави - легендарный игрок "Барселоны" и национальной команды Испании, один из лучших плеймейкеров в истории футбола. В составе "Барсы" Хави стал восьмикратным чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов УЕФА восемь раз. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира в 2010 году и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012 гг).

На посту главного тренера Хави сменит другого известно игрока "Барселоны", 58-летнего голландца Рональда Кумана, который тренировал команду с августа 2020 года. Под руководством Кумана "Барселона" выиграла Кубок Испании, но текущий сезон начала неудачно, потерпев два поражения на групповом этапе Лиги чемпионов. В чемпионате Испании "Барселона" в настоящий момент занимает девятое место, выиграв за 13 туров только четыре игры.