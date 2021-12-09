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Третьяк уверен, что Кубок Первого канала будет интересным и ждет наплыва болельщиков

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент Федерации хоккея России трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк ожидает максимально возможной посещаемости зрителями матчей розыгрыша Кубка Первого канала с учетом ограничений из-за пандемии коронавируса.

"В этом году у нас было разрешение на 30-процентную посещаемость, а сейчас мы получили разрешение на 70. То есть, у нас будут почти полные трибуны. Билеты в кассах еще есть, поэтому приглашаю вас на наш традиционный предновогодний турнир национальной сборной. Будет очень интересно, приедут даже канадцы!" - сказал Третьяк, слова которого предоставила "Интерфаксу" пресс-служба ФХР.

Кубок Первого канала является российским этапом Еврохоккейтура.

15 декабря сборная России сыграет с Канадой (не войдет в зачет Еврохоккейтура), 16 декабря – со Швецией (оба матча стартуют в 18:30 мск), 18 декабря – с Чехией, 19 декабря – с Финляндией (начало этих игр запланировано на 15:30 мск). Матчи пройдут на "ЦСКА Арене".

хоккей Еврохоккейтур Кубок Первого канала Владислав Третьяк

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