Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею озвучил состав игроков, вызванных для участия в розыгрыше Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в состав вошли:

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов ("Динамо" М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба – "Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – "Металлург" Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – "Авангард").

Нападающие: Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба – "Ак Барс"), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба – "Динамо" М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все – "Авангард"), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все – СКА), Владимир Ткачев ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг), Егор Коршков ("Локомотив"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев").

Тренерский штаб: главный тренер – Алексей Жамнов, тренеры – Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей – Сергей Наумов, тренеры по физподготовке – Хассан Саид, Дмитрий Яшанькин.

Менеджер сборной России – Илья Ковальчук.

15 декабря сборная России сыграет с Канадой (не войдет в зачет Еврохоккейтура), 16 декабря – со Швецией (оба матча стартуют в 18:30 мск), 18 декабря – с Чехией, 19 декабря – с Финляндией (начало этих игр запланировано на 15:30 мск).