Федун высказался о выходе "Спартака" в плей-офф Лиги Европы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун поздравил болельщиков команды с победой над польской "Легией" и выходом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Матч тяжелый… Евровесна, слава богу. Это очень важно в целом для российского футбола, поскольку зарабатываются очки. Поздравляю спартаковских болельщиков с долгожданной евровесной. Ну и Селихов, конечно, супер. Жалко то, что раньше его не ставили", - приводит слова Федуна "Матч ТВ".

В четверг вечером "Спартак" выиграл у "Легии" в Варшаве со счетом 1:0. Победный гол на 17-й минуте провел Зелимхан Бакаев. Однако победа едва не выскользнула из рук "Спартака" в компенсированное ко второму тайму время. Но вратарь Александр Селихов на 90+8 минуте отразил удар с пенальти.

"Спартак" набрал 10 очков и финишировал на первом месте в своей группе. По обновленному регламенту он получил путевку в 1/8 финала, минуя стадию 1/16 финала. Второе место занял дважды побежденных по ходу турнира "Спартаком" итальянский "Наполи" (10), который и сыграет в 1/16 финала. Ставший третьим английский "Лестер" (8) переквалифицируется в участники Лиги конференций (1/16 финала). "Легия" (6) выбывает из еврокубков.