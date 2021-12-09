"Спартак" победил "Легию" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

В компенсированное ко второму тайму время спартаковский вратарь Селихов отразил пенальти

Игроки "Спартака" радуются после гола во время матча с "Легией" Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 1:0 нанесли поражение польской "Легии" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

На 17-й минуте гол провел Зелимхан Бакаев.

В компенсированное ко второму тайму время рефери назначил пенальти в ворота "Спартака", однако голкипер Александр Селихов отразил удар Томаша Пекхарта. Сэйв российского голкипера состоялся на 90+8 минуте.

"Спартак" набрал 10 очков, занял первое место и попал напрямую в 1/8 финала турнира. Итальянский "Наполи", в параллельном шедшем матче победивший дома английскую команду "Лестер" набрал аналогичное число баллов, но уступает москвичам по дополнительным показателям. Итальянский клуб занял второе место и будет играть в 1/16 финала Лиги Европы.

Третьим стал "Лестер" (8 баллов), английский клуб сыграет в 1/16 финала Лиги Конференций. "Легия" (6) стала четвертой и выбыла из еврокубков.

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